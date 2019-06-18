خاص بالفيديو- مهرجان الزمن الجميل يكرّم العظماء بحفلٍ راقٍ.. ود. هراتش وزيرًا للسعادة؟

في ظل غياب الدولة وتقصيرها تجاه الفنانين المبدعين، يثبت الدكتور هراتش سغبزريان، وللعام الرابع على التوالي، انه دولة بحدّ ذاتها، يقوم بواجباتها ويفعل ما يجب عليها فعله، حتى انه تم اقتراح تعيينه وزيرًا للسعادة في لبنان كونه اكثر من يزرع السعادة والفرح في قلوب الفنانين بخاصة العظماء منهم.

فبعد تحضيرات دامت اشهرًا عديدة، وجلسات ومناوشات بين اعضاء لجنة تحكيم مهرجان الزمن الجميل، ظهرت نتائج هذا المجهود وتكلّلت بحفل ناجح ومميز اقيم في فندق Regency Palace في ادما، بحضور أهم واقدر نجوم الساحتين الفنيتين اللبنانية والعربية من لبنان، مصر وسوريا، بحضور مجموعة من الفنانين والمشاهير واهل الصحافة والاعلام.

بدأ الحفل باستقبال المشاهير على السجادة الحمراء، التي شهدت عرضًا لمجموعة من فساتين الممثلة المصرية الراحلة هند رستم التي ارتدتها في عدد من افلامها. الى ذلك، تضمن الحفل عرض ازياء لثمانية من فساتين رستم حملت توقيع المصمم العالمي ايلي فارس.

مجموعة كبيرة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية حضروا المهرجان، وعبّروا عن فخرهم وسعادتهم بوجود هكذا حدث يكرّم اشخاصًا اعطوا الكثير للفن، في وقت قصّرت الدولة بواجباتها تجاههم.

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من جهة اخرى، ورغم تعذّر حضور عدد من النجوم العظماء لأسباب صحية، ابى الممثل اللبناني القدير ميشال تابت الا ان يتواجد ضمن الجموع ويستلم جائزته بنفسه، فحضر على كرسيه المتحرك واستلم الجائزة وعلامات الفخر والسعادة على وجهه، وذلك ان هناك من يقدر الفن والفنانين ويحترم مسيرتهم العظيمة.

كما كان لافتاً رسالة الشكر التي وجهها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الى د. هراتش سغبزريان الذي دعاه لحضور حفل تكريم نجوم من الزمن الجميل. وشكر رئيس الجمهورية د. هراتش على مبادرته. ووجه تهنئة الى الفنانين المكرمين الذين لمعت اسماؤهم في مجال الفن العربي، متمنياً دوام التوفيق والنجاح.

موقع “الخليج 365” كان شاهدًا على كل هذه الاجواء المميّزة التي طغت على الحفل، كما كان له لقاءات عدة مع مجموعة كبيرة من النجوم الحاضرين، وكذلك مع منظّم الحفل الدكتور هراتش الذي عبّر عن سعادته الكبيرة بوجود مجموعة من اهم نجوم العالم العربي وخصوصا العظماء منهم الذين لبّوا دعوته بعيدا عن التكبّر والتعالي، بل كانوا مؤيدين لفكرته وداعمين لها.

تفاصيل اكثر في الفيديو المرفق: