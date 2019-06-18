سيلينا غوميز تحذف إنستغرام من هاتفها بسبب هذا الخطر.. وتجد البديل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت نجمة البوب الأمريكية، سيلينا غوميز، عن أنها قامت بحذف تطبيق إنستغرام من هاتفها في محاولة للهروب من مطارديها الكارهين.

وأشارت غوميز، 26 عامًا، وهي واحدة من أكثر النجمات اللاتي يتمتعن بقاعدة جماهيرية كبيرة على إنستغرام بحوالي 152 مليون متابع، إلى أنها حذفت التطبيق حفاظًا على صحتها العقلية.

وأكدت النجمة الأمريكية أنها ترى أن إنستغرام تطبيقٌ "خطرٌ" و"غير صحي"، خاصة للشباب الذين يقضون أوقاتًا طويلة عليه يوميًا.

وفي محاولة من جانبها للحد من تأثيره على حياتها، قررت "غوميز" حذفه من على هاتفها، كما قررت أن تستعين بهاتف شخص آخر حال أرادت أن تقوم بنشر شيء مهم من خلاله.

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وكشفت سيلينا غوميز خلال مقابلة أجرتها مع إحدى المحطات الإذاعية الأمريكية أن التطبيق كان سيدخلها في نوبة اكتئاب؛ لأنه كان يجعلها تنظر لجسمها بشكل مختلف.

وقالت: "كنت متعودة كثيرًا على استخدامه، لكني أرى أنه بات مضرًا بالنسبة لصغار السن، بمن فيهم أنا؛ إذ نقضي كل وقتنا عليه ونحن نركز على ما يصلنا عبر التطبيق من تعليقات ونحن نسمح لها باختراقنا والتأثير علينا بشتى السبل".

وكانت غوميز، التي خضعت لعملية زرع كلية في 2017، قد سبق لها أن كشفت عن أن مساعدها الشخصي هو المسؤول الآن عن متابعة حسابها المفتوح على إنستغرام.