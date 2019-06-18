عباس النوري يعلق على حقيقة منع ظهوره بسبب "صلاح الدين"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى الفنان السّوري، عباس النوري، الأنباء التي راجت حول منعه من الظهور على وسائل الإعلام السورية الرسمية، مبديًا استغرابه تجاه هذا الأمر؛ إذ لا علم له بالخبر، وفق قوله.
وجاءت هذه الأنباء بعد تصريح "النوري" بحق القائد التاريخي "صلاح الدين الأيوبي"، حين وصفه بالـ"كذبة الكبيرة".
وأكد الفنان السوري، في حديث صحفي، أن ما صرّح به تم الترويج لفهمه بطريقة مسيئة للتاريخ. مضيفًا: "لا شك بأننا مخترقون في فضائنا الإلكتروني بشكل خطير ويسمح بإثارة كل ما هو حساس ومثير للرأي العام والخاص بآنٍ واحد".
وحول منعه وغيره من الفنانين عن الظهور في الإعلام السوري، علق النوري أن المصدر يتحمل مسؤولية إعلانه، مشددًا على أنه يجب التأكد من الأخبار قبل اتخاذ المواقف "المجانية".
وبين أيضًا: "للعلم فالتلفزيون السّوري بصدد استضافتي في أحد برامجه وهم يحضّرون لذلك بصدرٍ رحب".
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