طليقة وائل كافوري تحذفه من ذكرياتها و"تستعرض" جمالها

بعد الإعلان مؤخراً عن طلاق الفنان وائل كفوري رسمياً من زوجته أنجيلا بشارة، انصرفت الأخيرة الى حذف صورها القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي واستبدالها بصور جديدة تظهر جمالها. وشاركت أنجيلا في الأيام الأخيرة بعض الصور، حيث ظهرت بطريقة مختلفة لم نشاهدها بها من قبل، حيث ظهرت جميلة وواثقة من نفسها. رغم ظهوره مع وفاء الكيلاني وعدم ردّه على سؤال متعلق بانفصاله عن زوجته، يبدو أنّ وائل كفوري قد تطلّق هو وزوجته أنجيلا بشارة بعد زواج دام 8 سنوات وأثمر طفلين. وكانت الإعلامية ريما نجيم قد أعلنت خبر طلاق الفنان وائل كفوري كونها صديقة مقربة منه. وتزوج وائل وأنجيلا عام 2011 بشكل سري في قبرص وأثمر هذا الارتباط ولادة ابنتين، ومنذ حينها كانت انجيلا تظهر معه بشكل نادر إذ فضّل أن يتركها تعيش حياتها بعيداً من الشهرة والأضواء، الأمر الذي يفعله أيضا مع بناته.

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