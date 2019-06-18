داني عريضي يُطلق أغنيته المُنفردة الجديدة "Wanderlust"

أطلق المُغنّي والمؤلّف الموسيقيّ داني عريضي بالتعاون مع شركة "Universal Music MENA"، أغنيته المُنفردة الجديدة "Wanderlust" التي تعكس رغبته القويّة بتغيير نظرته للحياة.

صُوّرت Wanderlust بعدسة Len Prasad على طريقة الفيديو كليب في مُختلف شوارع الهند المُفعمة بالحياة والألوان. وقد تعاون كلّ من داني عريضي والمخرج الفنّي Vishwa Maurya على إخراج العمل، أمّا إدارة التصوير فلـAl Ameel .

وعن هذا العمل المُصوّر، قال عريضي:"أردت أن أنقل الأجواء العفويّة والمواقف الطريفة التي صادفتها في طبيعة هذه البلاد الخلّابة وبين أهلها المضيافين. فمُعظم اللقطات لم يكن مُخطّط لها وهذا ما أضفى على هذا الفيديو رونقه الخاص". وتابع:" رغبتي هي أن أجول العالم من خلال موسيقاي وأصطحب الجمهور معي في هذه الرحلة".

Advertisements

يُذكر أنّ عريضي الذي نال جائزة Best local Band/act of 2019 في دبي، حصد نجاحًا تخطّت أصداؤه الوطن العربيّ لتطال شوارع الهند الحيويّة ومدينة لندن العصريّة

قد يهمك أيضاً :