"كازابلانكا" يحتل الصدارة ويصل إلى 48 مليون و659 ألف جنيه فى شباك التذاكر

القاهرة - لايف استايل
يواصل فيلم "كازابلانكا" حصد الايرادات اليومية منذ طرحه ليلة وقفة أيام عيد الفطر المبارك، حيث حقق يوم أمس الاثنين مليون و 560 ألف جنيه، ليصل ما حصده من شباك التذاكر حتى الآن 48 مليون و 659 ألف جنيه ليظل متربعاً على صدارة ايرادات الموسم.
فيلم كازابلانكا تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.
ونافس فيلم "كازابلانكا" فى موسم العيد 4 أفلام أخرى هى الممر" بطولة أحمد عز تأليف وإخراج شريف عرفة، و"سبع البرمبة" بطولة رامز جلال وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وحملة فرعون" بطولة عمرو سعد وإخراج رؤوف عبد العزيز، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد وإخراج محمد على.
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