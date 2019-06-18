وفاة والدة المطربة مروة ناجي والجنازة بالإسكندرية

توفيت منذ قليل والدة الفنانة مروة ناجي، التي أعلنت الخبر عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كتبت مروة ناجي "بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) توفت إلى رحمة الله تعالى أمى الغالية وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وتلقت المطربة مروة ناجي تعازي العديد من أصدقائها، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد الجنازة أو العزاء.

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