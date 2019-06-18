فنانون عرب وشعراء يجتمعون في مهرجان "جرش" الأردني

أعاد الرئيس الجديد لمهرجان جرش الأردني، ايمن سماوي الذي لم يمض على تسلمه مهام إدارة المهرجان سوى شهرين ونصف روحًا جديدة للمهرجان فقدها خلال السنوات الماضية، وعزز هوية المهرجان الثقافية والفنية.

وأعلن سماوي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد ابو رمان، الاثنين، عن تفاصيل فعاليات المهرجان في الدورة الـ 34.

وامتاز المهرجان هذا العام بعودة الفنان الاردني إلى يوميات المهرجان مناصفة مع الفنان العربي والعالمي، كما تم توزيع فعاليات المهرجان لتصل إلى معظم محافظات المملكة.

وشكل المهرجان هذا العام من خلال مجمل فعالياته الفنية والثقافية جزءا من مواجهة الدولة في الجانب الثقافي لافكار التطرف والكراهية.

ويمتاز المهرجان لهذا الموسم بانخفاض اسعار التذاكر عن الاعوام السابقة، حيث تتراوح اسعار التذاكر بين 5 – 15 دينار.

اقرأ أيضًا:

محمد منير يخطف قلوب المشاهدين بـ"إنت البطل" لمرضى "57357" في مصر

Advertisements

وذكرت اللجنة، إن فعاليات المسرح الجنوبي تضم كل من الفنانيين محمد منير، وديانا كرزون، ووائل كفوري، وجهاد سركيس، وسهير عودة، وحسين السلمان، وغادة عباسي، وصوفيا صادق، وعمر العبدلات، وفرقة الرواد، ومارسيل خليفة، ومحمد عساف، ونادي الجيل، ونانسي عجرم، وأحمد عبندة، واسامة الجبور، وبسام الحلو، وغالب خوري، ومحمد ابو غريب، ونايف الزايد، ويحيى صويص، ويوسف كيوان.

وأضافت، أن الفعاليات التي ستجري على المسرح الشمالي تضم كل من لطفي بشناق، ومكادي نحاس، وزين عوض، ونداء شرارة، وجاهدة وهبي، وعبير نعمة، وسعد ابو تايه، وليندا حجازي، عطالله هنديلة، وعلي حمادة، وفادي سمير، ومحمد الحوري، وفرقة اوبرا الاسكندرية، وفرقة نايا، واوتوستراد، وفرقة سلاطين وشيوخ العرب.

كما يضم برنامج الشعر في المهرجان عدد من الشعراء العرب والأردنيين ومنهم، الشاعرة سميرة فرجي، والعراقية ساجدة الموسوي، وحبيب الصايغ، وبهيجة إدلبي، وعلاء عبد الهادي، وقاسم حداد، وياسين عدنان.

قد يهمك أيضأ:

محمد منير يستعد لتسجيل أغنية جديدة بعنوان " مرسالك"

محمد منير يحيي حفل عيد الحب في دبي