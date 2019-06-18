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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت الفنانة التركية إسرا بيلجيتش، محبيها بإعلان خبر طلاقها من من لاعب كرة القدم الشهير في نادي بشيكتاش التركي غوغهان توري بعد زواجٍ قصير تمّ في أوكتوبر 2017. حيث وقع الانفصال في الأسبوع الماضي وقبل إتمام العام الثاني تحت سقفٍ واحد مع شريك حياتها. يُذكر أن "بيلجيتش" اشتهرت بدور "حليمة سلطان" في مسلسل "قيامة أرطغرل" الذي حظي بمتابعة واسعة. علماً أن خبر الطلاق أحزن محبيها ونجم الكرة على حدٍ سواء.

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كانت هذه تفاصيل خبر التركية إسرا بيلجيتش تفاجئ متابعيها بخبر طلاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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