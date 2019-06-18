مروة ناجي تعلن إقامة عزاء والدتها في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: رحلت عن عالمنا صباح اليوم، والدة المطربة مروة ناجي، إذ أعلنت الأخيرة خبر وفاتها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك. وكشفت "مروة" أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر بمسجد العمري بالإسكندرية، ومن المقرر إقامة العزاء ليلا بجوار مسجد العائلة بالإسكندرية. يذكر أن آخر أعمال مروة ناجي مسلسل "أهو ده اللي صار"، وهو من بطولة محمد فراج، أحمد داوود، علي الطيب، روبي.

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