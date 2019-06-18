أحمد صلاح حسني يشيد بالتجهيزات لـ"كأس الأمم الأفريقية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب الفنان أحمد صلاح حسني عن سعادته بالتحضيرات والجهد المبذول من جانب الدولة، استعدادا لبطولة الأفريقية، التي تقام في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
وعلق عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "ما تحققه مصر من استعدادات وتجهيزات لكأس الأمم، منذ الموافقة على استقبال البطولة، أمر يجعلنا نشعر بالاطمئنان على ما هو قادم".
يذكر أن أحمد صلاح حسني شارك في دراما رمضان 2019، بمسلسل "حكايتي"، بطولة ياسمين صبري، جمال عبدالناصر، أحمد بدير، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
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