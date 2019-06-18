وفاة والدة الفنانة مروة ناجي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
توفيت والدة الفنانة مروة ناجي، حسبما أعلنت، منذ قليل، عبر صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك".
وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي)، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمى الغالية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله".
مروة ناجي مطربة وممثلة، غنت لسنوات طويلة في الأوبرا، قبل أن تشترك في برنامج "ذا فويس"، وحققت نجاحًا كبيرًا، سبب لها شهرة كبيرة في الوطن العربي، وقدمت بعده العديد من الأغاني، كما ظهرت في مسلسل "تفاحة آدم".
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