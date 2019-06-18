بالفيديو.. ماجد المصري يحتفل بتخرج ابنه "آدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شارك النجم ماجد المصري، جمهوره، بمقطع فيديو من حفل تخرج ابنه "آدم"، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وعلق ماجد المصري علىي الفيديو قائلا: "حفل تخرج آدم المصري، يا رب أشوفك دايما ناجح وتحقق كل حاجة حلوة بيها يا مصري وعالمي". وحرصت أصالة على تهنئهما، وعلقت على الفيديو قائلة: "الله يحفظه ويعطيه أحلى النجاحات". يذكر أن آخر أعمال ماجد المصري مشاركته في دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادي مهني، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان.

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