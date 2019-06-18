أحمد السعدني يهنئ كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
هنأ الفنان أحمد السعدني، صديقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر "السعدني" صورة جمعته بعدد كبير من الفنانين من بينهم شيكو وهشام ماجد، والإعلامي رامي رضوان، وعلق: " عيد ميلاد سعيد للحراق وبناته".
يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز، مسلسل "هوجان" الذي شارك في بطولته محمد إمام، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وصلاح عبد الله.
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