خبيرة تكشف غموض حديث الشفاه بين ميغان وهاري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - كشفت خبيرة قراءة الشفاه “تينا لانين” حديث الشفاه الدائر بين الأمير هاري Prince Harry وزوجته ميغان ميركل Meghan Markel على شرفة قصر باكنغهام، أثناء الاحتفال بيوم ميلاد الملكة إليزابيث Queen Elizabeth.



وأثار تقرير”لانين” ضجة وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشف عن تلك الكلمات التي قالها الأمير هاري إلى زوجته دوقة ساسكس “ميغان ماركل”، وحول ما كانت تخبر به زوجها، وبماذا رد عليها آنذاك.

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وأوضحت خبيرة الشفاه في تقريرها أن دوقة ساسكس استدارت للتحدث إلى زوجها مرتين، في المرة الأولى، قال لها الأمير هاري:”نعم، هذا صحيح”، وفي المرة الثانية طلب منها بهدوء: “استديري.. انظري”، لمشاهدة الجماهير الذين جاؤوا أمام بوابات القصر لمتابعة فعاليات الاحتفال بيوم ميلاد الملكة إليزابيث.



جاء ذلك قبل لحظات من بداية النشيد الوطني أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ 93 الذي تزامن مع احتفالات ” Trooping the Color”، وهو تقليد رسمي للعائلة المالكة التي تقف لتشاهد عزف النشيد الوطني أثناء الاحتفال السنوي.