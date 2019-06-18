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فيديو..سلمان خان يتمرن في الجيم بمساعدة حارسيه

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - شارك نجم بوليوود Salman Khan سلمان خان جمهوره، فيديو على حسابه الخاص عبر انستقرام وهو يتمرن على الآلة في الجيم.

سلمان يتدرب بمساعدة حارسيه في الجيم
سلمان يتدرب بمساعدة حارسيه في الجيم



ولكنّ اللافت في الفيديو، أنّ سلمان بدا وهو يتمرن بمساعدة من حارسيه اللذين ظهرا في الفيديو وهما يتمرنان معه بطريقة مساعدة له.

وعلق سلمان على الفيديو بالقول: "بعد تجارب صعبة وسهلة، أدركت كم أن حارسيْ الأمن لديّ في قمة الإخلاص والأمان.."

 
 
 
 
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After experiencing the highs and lows my security has finally realised how secure they are wid me .. ha ha

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) on

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on Jun 17, 2019 at 10:33am PDT


الفيديو أخذ حيزًا كبيرًا على السوشيال ميديا، ولاقى ترحيبًا من جمهوره، حيث اعتبره البعض طريفًا، وأنه ليس جديدًا على سلمان نشر فيديوهات طريفة سواء من الجيم أو كواليس عمله، أو حتى مع ابن شقيقته الطفل أهيل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها سلمان في الجيم، فهو معروف في الوسط الفني الهندي أنه من بين نجوم بوليوود الذين يهتمون بأجسادهم، ويمارسون بانتظام، من أجل رشاقة وجمال أجسادهم.

سلمان خان في الجيم
سلمان خان في الجيم


مهنيًّا، حضر سلمان من خلال آخر أفلامه " Bharat" الذي يحقق نجاحات كبيرة في البوكس أوفس الهندي، وهو من بطولته إلى جانب النجمة كاترينا كيف Katrina Kaif، ومن إخراج علي عباس ظافر Ali Abbas Zafar.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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