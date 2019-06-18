فيديو..سلمان خان يتمرن في الجيم بمساعدة حارسيه

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - شارك نجم بوليوود Salman Khan سلمان خان جمهوره، فيديو على حسابه الخاص عبر انستقرام وهو يتمرن على الآلة الرياضية في الجيم.
ولكنّ اللافت في الفيديو، أنّ سلمان بدا وهو يتمرن بمساعدة من حارسيه اللذين ظهرا في الفيديو وهما يتمرنان معه بطريقة مساعدة له.
وعلق سلمان على الفيديو بالقول: "بعد تجارب صعبة وسهلة، أدركت كم أن حارسيْ الأمن لديّ في قمة الإخلاص والأمان.."
on Jun 17, 2019 at 10:33am PDT
الفيديو أخذ حيزًا كبيرًا على السوشيال ميديا، ولاقى ترحيبًا من جمهوره، حيث اعتبره البعض طريفًا، وأنه ليس جديدًا على سلمان نشر فيديوهات طريفة سواء من الجيم أو كواليس عمله، أو حتى مع ابن شقيقته الطفل أهيل.
وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها سلمان في الجيم، فهو معروف في الوسط الفني الهندي أنه من بين نجوم بوليوود الذين يهتمون بأجسادهم، ويمارسون الرياضة بانتظام، من أجل رشاقة وجمال أجسادهم.
مهنيًّا، حضر سلمان من خلال آخر أفلامه " Bharat" الذي يحقق نجاحات كبيرة في البوكس أوفس الهندي، وهو من بطولته إلى جانب النجمة كاترينا كيف Katrina Kaif، ومن إخراج علي عباس ظافر Ali Abbas Zafar.
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