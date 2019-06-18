بيلا حديد عنصرية.. موجة غضب واسعة من عارضة الأزياء الأمريكية بعد سخريتها من الطيران السعودي...

أثارت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد موجة غضب واسعة في الوطن العربي وخاصة بين شعبي المملكة والإمارات بعد استهزائها بطيران الخطوط السعودية والطيران الإماراتي. ونشرت بيلا حديد عبر قصتها في حسابها بموقع تبادل الصور “انستقرام” صورة وهي تضع حذائها بجانب طائرات تحمل علمي شركة الخطوط السعودية وطيران الإمارات في المطار في إشارة وصفها البعض بسخريتها منهم.

ودشن مغردون هاشتاق #بيلا_حديد_عنصرية (#BellaHadidIsRacist) عبروا فيه عن غضبهم من موقف عارضة الأزياء الشهيرة وقاموا بالدعوة لحملة مقاطعة لمتابعة عملها والغاء متابعة حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.