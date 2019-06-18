”روتانا“ تُعلن عن حفلات القطيف.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة ”روتانا“، للصوتيات والمرئيات، عن حفلات مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية، حيث يُقام حفلان غنائيان من تنظيمها وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات ”موسم جدة“. وتستقبل مدينة القطيف حفلين، سيُقام الأول يوم الخميس 20 يونيو الجاري، ويحييه كل من النجم عاصي الحلاني، والنجم وليد الشامي، وتستقبله، الصالة الرياضية بنادي الخليج، سيهات.

فيما يُقام الحفل الثاني يوم الجمعة 21 يونيو الجاري، ويحييه كل من عبدالله الرويشد، ومساعد البلوشي، وتستقبله، الصالة الرياضية بنادي الخليج، سيهات.

وأعلنت شركة ”روتانا“، عن طرح التذاكر والتي جاءت على صنفين للعائلات، وللرجال، وطُرحت للعائلات على 9 فئات. يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه أطلقت فعاليات ”موسم جدة“ وتتضمن مجموعة حافلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة والعالمية التي ستحتضنها المدينة المطلة على البحر الأحمر في الفترة من الـ 8 من يونيو/ حزيران الجاري وحتى الـ 18 من يوليو/ تموز المقبل.