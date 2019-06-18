الكويت تفرج عن الفنان خالد الملا والإعلامي أحمد الفضلي بعد التحقيق معهما

أفرجت النيابة العامة الكويتية عن الفنان الشعبي خالد الملا والإعلامي أحمد الفضلي المدير التنفيذي لقناة atv الكويتية، عقب التحقيق معهما بتهمة الإساءة إلى القضاء من خلال برنامج (اللوبي الرمضاني) الذي عرض خلال رمضان الماضي. وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، أمرت النيابة بإخلاء سبيل الملا والفضلي بكفالة شخصية بعدما استمعت إلى أقوالهما.

وبينت أن الملا واجه اتهامًا بالإساءة إلى القضاء من خلال كلمات تغنى بها في حلقة تلفزيونية، فيما اتُهم الفضلي بمخالفة قانون المرئي والمسموع بصفته المسؤول عن القناة. وأضافت أن الملا ”أنكر الاتهام جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة إلى القضاة الكويتيين الذين يعتز بهم بل قصد بكلامه قضاة خارج البلاد إضافة إلى الأشخاص المزورين، كل في مجاله، فيما أكد الفضلي أنه غير مسؤول عما بدر من ضيف الحلقة وأنه لم يكن هناك إعداد مسبق لما طرح في الحلقة“.

وتطرقت الأغنية المثيرة للجدل آنذاك إلى جوانب الفساد في عدة جهات في البلاد بينها القضاء، حيث استخدم الملا كلمات ساخرة بينها (بعض القضاة مخه تنك، غبي حطوه مستشار)، الأمر الذي دفع المذيع أحمد الفضلي مقدم البرنامج ذاته للاعتذار عن أي إساءة قد تفهم من هذه الأغنية، مؤكدًا أن الأغنية لم تقصد أي إساءة إلى قضاة ومستشاري الكويت. وأحدثت الأغنية التي أداها الفنان الملا سجالًا بين النشطاء عقب إيقاف القناة لعرض البرنامج، حيث نفى الملا لاحقًا تعرضه للقضاء الكويتي وانتقاده له، قائلًا إن ”القضاء يحكم باسم صاحب السمو أمير البلاد وبالتالي إذا انتقدت القضاء فإني أنتقد صاحب السمو وأنا أحب وأحترم آل الصباح جميعًا“.