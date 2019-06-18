فيديو.. محمود العسيلي يطرح كليب "ملايين" عبر يوتيوب

طرح المطرب محمود العسيلي، منذ قليل، أغنيته الجديدة "ملايين" على طريقة الفيديو كليب حيث تم تصويره في البرتغال، وذلك من خلال قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويقول مقطع من الأغنية: " فيه كتير حلوين فينهم

وهي فين ده الحلوين درجات.. ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات.. فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده..حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا .. ملايين".يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية بعنوان "انا ابن مصر"، التي طرحها لصالح أحد البنوك الشهيرة، من ألحانه، كلمات أمير طعيمة، وتوزيع علي فتح الله، وشاركه في الغناء الفنان مدحت صالح، والفنان مصطفى حجاج.

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