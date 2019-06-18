طرح المطرب محمود العسيلي، منذ قليل، أغنيته الجديدة "ملايين" على طريقة الفيديو كليب حيث تم تصويره في البرتغال، وذلك من خلال قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويقول مقطع من الأغنية: " فيه كتير حلوين فينهم
يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية بعنوان "انا ابن مصر"، التي طرحها لصالح أحد البنوك الشهيرة، من ألحانه، كلمات أمير طعيمة، وتوزيع علي فتح الله، وشاركه في الغناء الفنان مدحت صالح، والفنان مصطفى حجاج.
شاهد الكليب من هنا...
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمود العسيلي يطرح كليب "ملايين" عبر يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.