غدًا.. عرض "حار جاف صيفًا" و"جنوبية" بنادي سينما أوبرا دمنهور

يستأنف المركز القومى للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، عروض نادى سينما أوبرا دمنهور، غدًا الأربعاء، بمسرح أوبرا دمنهور فى تمام السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "حار جاف صيفًا" للمخرج شريف البندارى

وفيلم "جنوبية" للمخرجة سارة عماد.

كما يُقام عقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم الروائى "حار جاف صيفًا" حول شخصين غريبين عن بعضهما

البعض يتقابلان بالصدفة أحدهما يعانى من مرض السرطان والأخرى كان يوم زفافها، وتتسبب مقابلتهما تلك فى تغير حياة كل منهما، فيما يدور فيلم "جنوبية" حول مشاكل العنصرية فى إطار فانتازيا كوميدي.

يذكر أن نادى سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومى للسينما شهريا، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادى.