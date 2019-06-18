يستأنف المركز القومى للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، عروض نادى سينما أوبرا دمنهور، غدًا الأربعاء، بمسرح أوبرا دمنهور فى تمام السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "حار جاف صيفًا" للمخرج شريف البندارىوفيلم "جنوبية" للمخرجة سارة عماد.
كما يُقام عقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.
وتدور أحداث الفيلم الروائى "حار جاف صيفًا" حول شخصين غريبين عن بعضهما
يذكر أن نادى سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومى للسينما شهريا، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادى.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. عرض "حار جاف صيفًا" و"جنوبية" بنادي سينما أوبرا دمنهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.