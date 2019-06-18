غدًا.. سوزان نجم الدين ضيفة برنامج "كلام ستات"

تحل الفنانة سوزان نجم الدين، ضيفة برنامج "كلام ستات"، الذي يذاع عبر قناة ON E الفضائية، وذلك غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الرابعة

والنصف مساءً.

من المقرر أن تتحدث "سوزان" خلال الحلقة عن كواليس آخر أعمالها، كما تكشف عن أحدث أعمالها، وتتحدث أيضًا عن أسرار حول

حياتهم الشخصية.

يُذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E في تمام الساعة الرابعة

والنصف مساءً، وتقدمه شريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.