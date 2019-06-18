غدًا.. سوزان نجم الدين ضيفة برنامج "كلام ستات"

تحل الفنانة سوزان نجم الدين، ضيفة برنامج "كلام ستات"، الذي يذاع عبر قناة ON E الفضائية، وذلك غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الرابعةوالنصف مساءً.
من المقرر أن تتحدث "سوزان" خلال الحلقة عن كواليس آخر أعمالها، كما تكشف عن أحدث أعمالها، وتتحدث أيضًا عن أسرار حول
يُذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E في تمام الساعة الرابعةوالنصف مساءً، وتقدمه شريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.
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