"كأنه امبارح" دراما مشوقة على "قناة أبوظبي"

بدأت قناة "أبوظبي" التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، عن بدء عرض الدراما المصرية "كأنه امبارح" ابتداء من (16 يونيو)،وذلك ضمن نخبة من أهم الأعمال الدرامية التي تقدمها في دورتها البرامجية الجديدة.

يعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، في إطار التزام شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي تجاه تقديم أهم الأعمال الدرامية العربية والخليجية التي لاقت نجاحاً ومتابعة واسعة من الجمهور على مستوى المنطقة.

تدور أحداث المسلسل حول أسرة تفقد ابنها عندما كان يبلغ الرابعة من عمره ليعود بعد 20 عاماً، حيث أثرت الحادث على روابط تلك الأسرة وعلى الأم ، بالاضافة الى الكثير من الصدامات وفي الذكرى العشرين لاختفائه، يظهر خيط جديد يقود إلى تحديد هوية خاطف الطفل وتحديد ما اذا كان الصبي لا يزال على قيد الحياة، ليتسبب ذلك في فتح جراح كان جميع أفراد العائلة قد حاولوا تجاهلها لكي يطووا صفحات الماضي.

المسلسل من بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي بالاضافة للعديد من الوجوه الشابة منهم: وخالد أنور، وهدى المفتي وأسماء جلال وحازم إيهاب، ومايان السيد، وديانا هشام وآية سماحة، إسلام جلال، هاجر أحمد، داليا شوقي.

المسلسل مستوحى من العمل الدرامي العالمي «Return of Lucas» هو إنتاج عالمي مكون من 60 حلقة عرض عام 2016 فى أكثر من دولة وهو ويدور حول «لوكاس» صبي يخطف من والديه خلال عطلة على الشاطئ.