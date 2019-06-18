نجم مصري يشارك في مهرجان ” جرش ” بالأردن بعد غياب 17 عام .. من هو ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 12:53 مساءً - أعلن مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن ” أيمن سماوي ” عن تفاصيل دورته الجديدة التي ستنطلق في يوليو المقبل .

وتشهد عودة الفنان المصري محمد منير للمشاركة بعد غياب استمر لمدة 17 عاما ضمن حفلات المهرجان .

وقال أيضا أن مجموعة كبيرة من الفنانين ستشارك في جرش 2019 منهم : الفنان الفلسطيني ” محمد عساف ” والأردنية ” ديانا كرزون ” والتونسية ” صوفيا صادق ” واللبناني ” مارسيل خليفة ” .

بالإضافة إلى بعض الفرق الغنائية من بلاد عربية مختلفة مثل : فرقة ” شيوخ سلاطين الطرب ” من سوريا وفرقة ” نادي الجيل ” من الأردن وفرقة ” أوبرا الإسكندرية ” من مصر .. إلى جانب عدد من الفرق الشعبية والفلكلورية من دول عربية .

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وبجانب الحفلات الغنائية والموسيقية يتضمن برنامج المهرجان معارض للأشغال اليدوية والحرف التقليدية وأمسيات شعرية .. بالإضافة إلى عروض السينما وأنشطة الأطفال .

وقال سماوي أن هناك 140 فعالية في جرش 2019 بمشاركة 1500 من المسرحيين والموسيقيين والفنانين والمنتجين والشعراء والأدباء .

ويقام مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين في الفترة من 18 إلى 28 يوليو .