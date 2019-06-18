بعد بيع 100 مليون نسخة.. رواية جديدة من عالم "هانجر جايمز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر رواية جديدة من عالم "هانجر جايمز" العام المقبل، لمؤلفتها سوزان كولينز، بعد بيع أكثر من 100 مليون نسخة من السلسلة ذاتها، ومن المحتمل أن تصوّر فيلما سينمائيا.

وتدور أحداث الكتاب الجديد، من تأليف كولينز أيضا، قبل عقود من أحداث الثلاثية الشهيرة، التي تحولت إلى 4 أفلام لعبت دور البطولة فيها الممثلة جينيفر لورانس.

وتروي روايات "هانجر جايمز"، الموجهة للشباب، قصة الفتاة كاتنيس إيفردين، التي أجبرها النظام الشمولي لعالم بانيم الخيالي على المشاركة في معارك مميتة، خلال ألعاب تشبه برامج تلفزيون الواقع.

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قالت كولينز، في بيان، إن أحداث الرواية الجديدة التي لم تحمل عنوانا بعد، ومن المفترض صدورها مايو/أيار 2020، تدور خلال فترة "الأيام المظلمة" قبل 64 عاما من أحداث الثلاثية، في الوقت الذي كان يسعى فيه وطن بانيم "إلى التعافي" بعد حرب مدمرة.



وأسفرت ثلاثية "هانجر جايمز" عن 4 أفلام (الفيلم الثالث قسم إلى جزأين)، وأسهمت بشكل كبير في شهرة جينيفر لورانس، وحصلت على إيرادات مجموعها نحو 3 مليارات دولار في أنحاء العالم.

وأعلنت استوديوهات "لاينزجايت"، التي أنتجت الثلاثية، أنها تخطط لإنتاج الفيلم المقبل.