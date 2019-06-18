38 دولة في مسابقة تشايكوفسكي للموسيقى بروسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد مدينتا موسكو وبطرسبورج الروسيتان فعاليات الدورة الـ16 من مسابقة تشايكوفسكي الدولية للموسيقى التي تقام خلال الفنرة من 17 إلى 28 يونيو/ حزيران، والتي تعد من أهم المسابقات تأثيرا على المشهد الفني في مجال الموسيقى الكلاسيكية في العالم.

وترشح هذا العام 231 متسابقا من 38 دولة مختلفة ليشاركوا في الجولة الأولى من المسابقة بـ6 فئات هي: البيانو والكمان والتشيلو والأوبرا وآلات النفخ الخشبية والنحاسية.

وسوف تبث وقائع المسابقة الدولية في جميع أنحاء العالم مباشرة عبر الإنترنت، ويقام الحفل النهائي الذي يتم فيه توزيع جوائز المسابقة في قاعة "زاريادي" بوسط موسكو قبالة الكرملين في 28 يونيو/ حزيران.

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وأعلنت رئيسة لجنة تنظيم المسابقة، نائبة رئيس الحكومة الروسية، أولجا جولوديتس، أن عازف البيانو الشهير، دينيس ماتسويف، والحاصل على الجائزة الأولى في المسابقة عن عام 1998، سوف يترأس لجنة التحكيم في فرع آلة البيانو لهذا العام، بينما ستكون رئاسة فرع آلة التشيللو لمدير قاعة كارنيجي بالولايات المتحدة الأمريكية، كلايف جيلينسون.

وتعقد المسابقة دوريا كل 4 أعوام في روسيا، ويعود تاريخ الدورة الأولى لها إلى عام 1958، وسميت بـ"تشايكوفسكي" تيمنا بالمؤلف الموسيقي بيتر إليتش تشايكوفسكي، الذي يعد رائد تطور الموسيقى الروسية الحديثة وأوائل الموسيقيين الروس الذين اشتهروا عالميا، ومن أهم أعماله المقطوعات الشهيرة بحيرة البجع، وكسارة البندق والجميلة النائمة.