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Jun 18, 2019
بعد غياب لأسبوعين عن التواصل مع المتابعين عقب إصابتها بأزمة صحيّة، أطلت نجمة الجماهير هيفا وهبي للمرة الاولى من المستشفى. معبرة عن اشتياقها للجمهور الذي كان يتمنى لها الشفاء العاجل على مدار كل الأيام الماضيّة.
ظهرت صاحبة “ملكة جمال الكون” في الصورة وقد وُضع لها المصل في المستشفى. وعلقت قائلة “اشتقت لكم”. كما كان لافتاً في الصورة الثانية التي نشرتها على انستغرام، القبلة التي طُبعت على خدها من والدتها.
وكانت هيفا قد ابتعدت عن الظهور الاعلامي أو المشاركة في أي عمل فنّي، بسبب الأزمة الصحيّة التي تعرضت لها ولم تكشف تفاصيل أكثر عنها، إلا ان الأقاويل والإشاعات التي انتشرت في الايام الماضية حول وعكتها الصحيّة دفع مكتبها الاعلامي للرد وأكّد أنّ “ما أشيع عن مرضها بسبب الكبد غير صحيح ويندرج ضمن إطار المعلومات غير الدقيقة”.
وتمنى عدد كبير من محبي نجمة الجماهير الشفاء العاجل لها، حيث انتشرت صورها على المنصمات الاجتماعية وتصدّر اسمها كافة وسائل الاعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي أثلجت قلب جمهورها بصورة من المستشفى، شاهد كيف بدت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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