هيفا وهبي أثلجت قلب جمهورها بصورة من المستشفى، شاهد كيف بدت

بعد غياب لأسبوعين عن التواصل مع المتابعين عقب إصابتها بأزمة صحيّة، أطلت نجمة الجماهير هيفا وهبي للمرة الاولى من المستشفى. معبرة عن اشتياقها للجمهور الذي كان يتمنى لها الشفاء العاجل على مدار كل الأيام الماضيّة.

Advertisements

ظهرت صاحبة “ملكة جمال الكون” في الصورة وقد وُضع لها المصل في المستشفى. وعلقت قائلة “اشتقت لكم”. كما كان لافتاً في الصورة الثانية التي نشرتها على انستغرام، القبلة التي طُبعت على خدها من والدتها.

وكانت هيفا قد ابتعدت عن الظهور الاعلامي أو المشاركة في أي عمل فنّي، بسبب الأزمة الصحيّة التي تعرضت لها ولم تكشف تفاصيل أكثر عنها، إلا ان الأقاويل والإشاعات التي انتشرت في الايام الماضية حول وعكتها الصحيّة دفع مكتبها الاعلامي للرد وأكّد أنّ “ما أشيع عن مرضها بسبب الكبد غير صحيح ويندرج ضمن إطار المعلومات غير الدقيقة”.

وتمنى عدد كبير من محبي نجمة الجماهير الشفاء العاجل لها، حيث انتشرت صورها على المنصمات الاجتماعية وتصدّر اسمها كافة وسائل الاعلام.