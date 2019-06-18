"استشبهت فيكى" أحدث أغانى وائل كفورى وتحكي عن الحنين

يستعد النجم اللبنانى وائل كفورى لطرح أغنيته الجديد بعنوان "استشبهت فيكى"، من كلمات منير بوعساف، الحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، حيث تعتمد الأغنية على شكل وموسيقى مختلفة عما قدمه كفورى فى الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تنال الأغنية نجاحا كبيرا، خاصة إن وائل من المطربين المميزين فى اختيارالمواضيع التى يقدمها فى أغانيه، فضلا عن الموسيقى المختلفة التى يعتمد عليها، وأبرزها أغنية "ولاد الحرام" الأخيرة .

"استشبهت فيكى" أغنية تتناسب مع الأجواء الصيفية المليئة بالإيقاع والرقص، ويحكي فيها عن حنينه إلى حبيبته القديمة، والتعبير عن حبّ ما زال موجودا في النفس والروح، متسائلا ما إذا كان الطرف الآخر يبادله الاحساس والمشاعر، لاسيما حين يتلاقى بفتاة يظنها شريكته السابقة بفعل اشتياقه الكبيرلها والتفكيردومًا بها، فيقول لها "استشبهت فيكي.

الجدير بالذكرأن كفورى أعلن طلاقه رسميا من زوجته، وذلك عبر برنامج الإعلامية اللبنانية ريم نجيم، يشار إلى أن النجم وائل كفورى قدم آخرأغانيه بعنوان "ولاد الحرام"، من كلمات منير بوعساف، ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.



قد يهمك أيضا:

وائل كفوري يغني لراغب علامة على المسرح في عيد ميلاده

وائل كفوري يحقق بأغنيته "ولاد الحرام" 6 ملايين و200 ألف مشاهدة خلال شهر