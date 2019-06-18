محمد منير يعود إلى مهرجان جرش

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""الخليج 365"" من بيروت: يعود الفنان المصري محمد منير إلى مهرجان جرش للثقافة والفنون بعد غيابه لنحو 17 سنة. علماً أن سيشارك في الدورة 34 المقررة في الفترة من 18 إلى 28 يوليو في الأردن، وتتضمن حفلات لكبار النجوم بينهم اللبناني مارسيل خليفة التونسية صوفيا صادق والفلسطيني محمد عساف والأردنية ديانا كرزون، حسبما أعلن مدير المهرجان أيمن سماوي في المؤتمر الصحفي الذي عُقِدَ يوم أمس. وكشف أيضاً عن مشاركة فرقة نادي الجيل من الأردن وفرقة شيوخ سلاطين الطرب من سوريا وفرقة أوبرا الإسكندرية من مصر، إضافةً إلى فرق شعبية وفلكلورية من عدة دول عربية. Advertisements وأضاف "سماوي" أن برنامج المهرجان يتضمن أيضاً أمسيات شعرية ولقاءات فكرية وأدبية ومعارض للأشغال اليدوية والحرف التقليدية إضافة إلى عروض السينما وأنشطة للأطفال. مشيراً إلى نحو 140 فعالية في جرش 2019 بمشاركة نحو 1500 من المسرحيين والموسيقيين والفنانين والمنتجين والشعراء والأدباء. لافتاً إلى أن جديد المهرجان هذا العام هو الإطلالة على جميع مسارح جرش، وليس فقط على المسرح الجنوبي أو الشمالي".

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