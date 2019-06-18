إلقاء القبض على بلاتيني في تحقيقات “مونديال قطر”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 11:49 صباحاً - ألقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني، في إطار تحقيقات بوقوع فساد، حسبما أفادت مصادر صحفية فرنسية.

وتحقق باريس في الطريقة التي أسند بها تنظيم مونديال 2022 إلى قطر، وسط شبهات بأن الدوحة دفعت عشرات الملايين من الدولارت رشاوى لمسؤولين في الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحادات القارية والمحلية.