شاهد.. هيا الشعيبي تبكي بعد مفاجئة زوجها لها على المسرح

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 11:49 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على المسرح مع باقي فريق عمل مسرحية “عودة ريا وسكينة”.
وظهرت هيا الشعيبي في الفيديو بينما كانت تبكي متأثرة بسبب المفاجأة التي اعدها لها زوجها هاني الطباخ والذي كان يحمل قالبا من الحلوى عليه صورتها.
يذكر أن الفنانة هيا الشعيبي تخوض تجربة الانتاج المسرحي بمشاركة الفنانة الهام الفضالة للمرة الاولى، من خلال مسرحية تحمل عنوان “عودة ريا وسكينة”.
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