شاهد.. احمد موسى صارخا: “كل من يعزي في الجاسوس مرسي كتابه اسود”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 11:49 صباحاً - هاجم الإعلامي المصري أحمد موسى لاعب الأهلي المعتزل محمد أبوتريكة، بعد تغريدته على حسابه بتويتر والتي نعى فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسى، بعد وفاته أثناء محاكمته في قضية التخابر.

وقال أحمد موسى في حلقة الامس من برنامج على مسئوليتي بقناة صدى البلد “إن من يعزي في الجاسوس محمد مرسي كتابه أسود وسوف يكون في القائمة السوداء بدء من محمد ابوتريكة”.

وانفعل موسى قائلا: ” لك يوم يا أبوتريكة .. ابوتريكة الاخواني الهارب الخائن العميل واللص”.

وأضاف موسى انه سوف يستضيف إبراهيم ربيع الذي يمثل شاهد عيان على خيانة ابوتريكة و محمد مرسي العياط وخيانة جماعة الاخوان وجرائمها في حض الشعب المصري، والارهابيين الخونة الموجودين في قطر وتركيا ولندن.