“الضحكة مرافقتنا”.. عاصي الحلاني يستمتع بنجاح أغنيته الجديدة – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: يعيش فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حالة من النجاح الكبير، بعد طرح أحدث أغنياته “اضحكي” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.
وشارك عاصي الحلاني الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو يظهر فيه وهو يستمع إلى أغنية “اضحكي” بالسيارة، في طريقه إلى إحدى المناطق الجبلية في لبنان، وبتعليقه عليه كتب: “واضحكي احلى ضحكة واحلى مشوار على الجبل والضحكة مرافقتنا”.
وكان الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية قد تخطى المليون مشاهدة بعد أسبوع على إتاحة عرضه عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان، وهي أولى أغاني ألبوم عاصي الحلاني الجديد والمقرر إطلاقه قريبًا.
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