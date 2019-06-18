كارين رزق الله تبدأ صفحة جديدة مع هذا النجم

بعد ان حققت نجاحاً كبيراً في رمضان 2019، طوت الممثلة والكاتبة كارين رزقالله صفحة “انت مين” من بطولتها وتأليفها، لتبدأ صفحة جديدة غداً بمسلسل جديد يحمل عنوان “راحوا”.

العمل من كتابة كلوديا مرشيليان، اخراج وانتاج نديم مهنا ويتألف من 60 حلقة. وهو من بطولة كارين رزق الله، بديع أبوشقرا ونخبة من الممثلين، وقد بوشر تصويره منذ اسبوعين تقريباً.

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ورغم اعتياد الجمهور على ثنائية “رزق الله” و”ابو شقرا” في ثلاثة اعمال مميزة عرضت على مدار ثلاثة اعوام في شهر رمضان بدءاً بمسلسل “مش انا LBCI عام2016 ، لآخر نفس MTV عام 2017 ، و”ومشيت MTV عام 2018.

إلا أن الكاتبة كلوديا مرشليان أكدت في حديث سابق لـ ”الخليج 365 “أن المُشاهد سيكون أمام عمل مختلف عمّا قدّمه هذا الثنائي في السابق، فقصّة “راحوا” ليست رومنسيّة، إنما الأدوار هذه المرّة قاسيّة بعض الشيء وتتضمّن العديد من المواضيع الجديدة والجريئة.

نذكر ان كارين رزق الله سبق وأنتهت من تصوير مسلسل لبناني جديد بعنوان “بردانة انا” سيعرض مبدئياً ضمن شبكة قناة MTV الجديدة في الخريف المقبل وهو من بطولتها الى جانب بديع ابو شقرا أيضاً. كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا.