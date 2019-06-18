نهى نبيل تكشفُ سبب عدم الحديث عن والدها.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الإعلامية الكويتية، نهى نبيل، السّبب وراء عدم حديثها عن والدها، واقتصار ظهورها مع شقيقتها "نوف"، أغلب الوقت مع والدتها، موضحًة، أنّهما تربّيا لدى والدتها، بحكم انفصال والدها ووالدتها.

وأوضحت نهى نبيل، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، أنّها لم تتح لها الفرصة لفهم والدها، كي تتحدّث عنه، كونها لم تعِش معه، مضيفًة، أنّها بدأت تتعرّف عليها عندما كبُرت.

وأشارت، إلى أنّها اكتشفت الشبه بينها وبين والدها، وأصبح يشاهد فيديوهاتها عبر حسابها على "سناب شات"، لافتًة، إلى أنّه شخصية جميلة ويُبهر الجميع بذوقه وأسلوبه الرّاقي.

وأعربت عن فخرها، بأنّها لم تغيّر اسمها، عندما بدأت في العمل، ولم تختر اسمًا مستعارًا، كما يفعل البعض، موضحًة، أنّها أرادت الشهرة واسم والدها بجانبها.

يُذكر، أنّ الإعلامية الكويتية، اعترفت مؤخرًا، بأنّها لا تصلح للعمل كممثلة، قائلة: "رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه.. أنا فاشلة"، مشيرة، إلى أنّ أوّل شخص طلب منها دخول مجال التمثيل، كان الفنان الكويتيّ، داوود حسين، في عام 2005، أي قبل زواجها.