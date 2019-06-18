"كلام ستات" يستضيف خبيرة إتيكيت ومصممة حفلات زفاف على ON E

تقدم الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانات نهال عنبر، وهيدى كرم، وندى رحمى، مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من الأخبار والفقرات المميزة، ببرنامج "كلام ستات" الذى يذاع عبر شاشة قناة ON E.

وتستضيف مذيعات البرنامج، ضمن الفقرات الحوارية بالبرنامج، أمل عفيفي، خبيرة الاتيكيت، للحديث عن فن الإتيكيت وأشكاله، كما تستضيف، إسراء حامد، مصممة حفلات الزفاف، للحديث عن أحدث تصميمات وفقرات حفلات الزفاف مؤخرا.

برنامج "كلام ستات" تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانات نهال عنبر وهيدى كرم وندى رحمى، عبر شاشة قناة ON E، من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

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