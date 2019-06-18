الفنانة سوزان نجم الدين ضيفة "كلام ستات" على ON E

تستضيف الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانات نهال عنبر، وهيدى كرم، وندى رحمى، غدا الأربعاء، ببرنامج "كلام ستات" الذى يذاع عبر شاشة قناة ON E، مايا ناجى، خبيرة الأبراج، للحديث عن علم الأبراج، وكيفية تطابق صفات الشخص مع برجه.

وفى الفقرة الثانية، تستضيف مقدمات البرنامج، الفنانة السورية سوزان نجم الدين، للحديث عن مشوارها الفنى، ومشاركتها فى الأعمال المصرية، وكيف أثر دعم الجمهور المصرى فى مشوارها الفنى خلال الفترة السابقة.

برنامج "كلام ستات" تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانات نهال عنبر وهيدى كرم وندى رحمى، عبر شاشة قناة ON E، من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

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