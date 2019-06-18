خاص| مؤلف "كازابلانكا" يكشف تفاصيل كتابة الجزء الثاني من الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

قال هشام هلال مؤلف فيلم "كازبلانكا"، إن فكرة الفيلم تبلورت عام 2015 أثناء جلسة جمعته مع النجم أمير كرارة، أثناء تصوير مسلسل "حواري بوخاريست".

وتابع هلال لـ"الخليج 365"، أن صناع الفيلم توقعوا نجاح العمل أثناء تصويره، بالإضافة إلى تحقيقه إيرادات عالية، مضيفًا أن فريق العمل ناقش فكرة جزء ثاني من الفيلم خلال مراحل التصوير، مؤكدًا أنه وضع نهاية مفتوحة للفيلم ليكون مؤهلاً للجزء الثاني.

وأعرب مؤلف الفيلم عن سعادته بالإيرادات الكبيرة التي حققها الفيلم وتصدره لشباك التذاكر أمام الأفلام التي عرضت في عيد الفطر، ووصوله لأعلى إيرادات يومية في السينما المصرية، بحسب قوله.

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وكشف هلال، عن أنه من المقرر أن تجمعه جلسات عمل الفترة المقبلة مع صناع الفيلم، لوضع الخطوط العريضة التي سيحملها الجزء الثاني، والذي من المقرر بدء كتابة أحداثه قبل عيد الأضحى المقبل، موضحًا أن أصعب المشاهد التي تطلبت منه مجهودًا مضاعفًا في كتابتها، مشهد المواجهة بين أمير كرارة وأحمد داش، الذي تطلب حساسية شديدة في كتابته.

وعن السبب وراء وجود أكثر من تجربة جمعته بكرارة منها "حواري بوخاريست" و"طرف تالت" و"كازبلانكا"، أوضح هلال أن كرارة نجم له جماهيرية كبيرة ويركز في اختياراته: "كرارة من الناس اللي دايمًا بحب التعاون معها، لأنه عارف إزاي يوصل لجمهوره بطريقة مبتكرة وحرفية، ولديه كاريزما، ويظهر عليه مدى حبه للناس وعلاقته الطيبة بمن حوله".

وتدور أحداث الفيلم في إطار الإثارة والتشويق، حول 3 أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

"كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز"، ووليد منصور و"الطاهر برودكشن"، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وآخرين.​