بالأسود.. إيمي سمير غانم في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: خضعت الفنانة الشابة إيمي سمير غانم، لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بملابس أنيقة باللون الأسود. ونشرت إيمي صورًا من الجلسة عبر حسابها على "انستجرام"، وإنهالت عليها التعليقات من متابعيها. وشاركت إيمي في دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وشارك في بطولته حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم. ​

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