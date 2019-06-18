للمرة الأولى.. "بورتوكون" تُحيي كوسبلاي في بورسعيد

يستضيف شاطئ ستايل سكوير، يوم السبت 13 يوليو المقبل، حفل "بورتوكون"، لمحبي الأنمي الياباني والثقافه اليابانيه، والألعاب الإلكترونية، كما يستضيف

أيضًا فناني الكوسبلاي، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثانية ظهرًا،بسعر تذكرة 60 جنيهًا.

يذكر أن فن "الكوسبلاي" هو ارتداء أزياء تنكرية محاكية للشخصيات الخيالية من الألعاب، وأفلام ومسلسلات الأنيمي الياباني، التي تلقى رواجًا كبيرًا في أوساط الشباب.