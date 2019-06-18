محمد إمام يستقبل مولودته الأولى ” خديجة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 09:51 صباحاً - نشر الفنان المصري محمد إمام عبر صفحته الشخصية على موقع ” إنستجرام ” أمس صورة له واقفا داخل وحدة الأطفال حديثي الولادة معلنا عن قدوم مولودته الأولى .
وكتب معلقا على الصورة بآية قرآنية ” وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ” وأضاف : ” أول مرة احس بجملة حياته اتقلبت 180 درجة .. خديجة محمد إمام وصلت يا جماعة .. يلا دلعوها بقى ربنا يحفظ جميع أطفالنا ” .
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