محمد إمام يستقبل مولودته الأولى ” خديجة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2019 09:51 صباحاً - نشر الفنان المصري محمد إمام عبر صفحته الشخصية على موقع ” إنستجرام ” أمس صورة له واقفا داخل وحدة الأطفال حديثي الولادة معلنا عن قدوم مولودته الأولى .

وكتب معلقا على الصورة بآية قرآنية ” وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ” وأضاف : ” أول مرة احس بجملة حياته اتقلبت 180 درجة .. خديجة محمد إمام وصلت يا جماعة .. يلا دلعوها بقى ربنا يحفظ جميع أطفالنا ” .