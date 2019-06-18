كارول سماحة تعلن عن مفاجأة للجمهور في مهرجان موازين

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو من كواليس البروفات التي تجريها استعدادًا لحفلها في افتتاح “مهرجان موازين إيقاعات العالم” لهذا العام.
وتظهر كارول في الفيديو وهي تؤدي أغنية “المطلقة” بإحساس قوي لامس مشاعر متابعيها، وبتعليقها عليه كشفت عن مفاجأة للجمهور في موازين، حيث ستقدّم لأوّل مرّة الأغنية في المهرجان.
ومن المقرر أن تلتقي كارول الجمهور المغربي، على مسرح فضاء النهضة حيث ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، مساء يوم الجمعة ٢١ حزيران/يونيو الجاري.
على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، تحمل اسم “إنشالله” وهي من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.
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