ورث من والده شعره.. عبدالفتاح جريني يحتفل بيوم الأب بهذه الصورة

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل الفنان المغربي عبدالفتاح جريني بيوم الأب على طريقته الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وشارك عبدالفتاح جريني متابعيه بصورة له مع والده من أيام الطفولة وبتعليقه عليها، أشار إلى أنه ورث شعره من الأخير فكتب: “باين منين وارث الشعر عيد الاب . ديما فبالي.ربنا يحفظهم و يبارك ليكم فيهم.و يرحم اللي فارقونا تحيه لكل الآباء”.
على صعيد آخر، يجهز عبدالفتاح جريني لعدد من المشاريع الفنية للفترة القادمة، منها أغاني ألبومه الجديد إلى جانب مشاركته في عدد من الحفلات الغنائية في الوطن العربي وأوروبا.
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