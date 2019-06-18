ليدي غاغا تقبّل رجلًا متزوّجًا على المسرح وتحدث جدلًا كبيرًا – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت النجمة العالمية ليدي غاغا جدلاً كبيراً على الإنترنت بعد إقدامها على إعطاء عازف بوق متزوّج قبلة حميمة على المسرح أمام جمهورها.

فقد انضّم عازف البوق برايان نيومان البالغ من العمر 38 الى غاغا على المسرح، خلال حفل “غاغا جاز وبيانو” في لاس فيغاس، وبحسب الفيديو المتداول على تويتر أمسكت غاغا وهي صديقة مقرّبة منه بيده ورحّبت به فقام بتقبيل يدها.

وأثناء استكمال العرض الغنائي، غنّت:” قبّلني عزيزي”، فاقتربت منه وأعطته قبلة حميمة.

هذه اللقطة التي أكّد مصدر مقرّب من غاغا أنها جزء من العرض، أثارت استغراب الكثيرين لان نيومان هو رجل متزوّج.