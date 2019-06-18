متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت النجمة العالمية ليدي غاغا جدلاً كبيراً على الإنترنت بعد إقدامها على إعطاء عازف بوق متزوّج قبلة حميمة على المسرح أمام جمهورها.
فقد انضّم عازف البوق برايان نيومان البالغ من العمر 38 الى غاغا على المسرح، خلال حفل “غاغا جاز وبيانو” في لاس فيغاس، وبحسب الفيديو المتداول على تويتر أمسكت غاغا وهي صديقة مقرّبة منه بيده ورحّبت به فقام بتقبيل يدها.
وأثناء استكمال العرض الغنائي، غنّت:” قبّلني عزيزي”، فاقتربت منه وأعطته قبلة حميمة.
هذه اللقطة التي أكّد مصدر مقرّب من غاغا أنها جزء من العرض، أثارت استغراب الكثيرين لان نيومان هو رجل متزوّج.
كانت هذه تفاصيل خبر ليدي غاغا تقبّل رجلًا متزوّجًا على المسرح وتحدث جدلًا كبيرًا – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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