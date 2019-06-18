نجمة Friends تحتفل بعيد ميلادها مع زميلتيها من المسلسل الشهير

متابعة بتجــــــــــرد: سُعد عشاق Friends الشهير، بعد مرور خمسة عشر عامًا على انتهاء عرض المسلسل، بمنشور أكّد لهم أن بطلات العرض هم بالحقيقة “أصدقاء”.

فقد نشرت الممثلة كورتني كوكس التي لعبت دور مونيكا، صورة على إنستغرام يوم السبت تجمعها بليزا كودرو (فيبي) وجنيفر أنيستون (رايتشل)، أشعلت الإنترنت بدقائق.

وكشفت كوكس أنها احتفلت بعيد ميلادها الخامس والخمسين مع نجمات مسلسل “فريندز”، وكتبت: “كم أنا محظوظة بالاحتفال بعيد ميلادي مع هذين؟ أنا أحبكما يا فتيات كثيراً.