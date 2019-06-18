دينا الشربيني تفاجئ المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب!

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الممثلة المصرية دينا الشربيني متابعيها عبر موقع انستجرام بصورة جديدة لها لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل المتابعين. وقد ظهرت دينا الشربيني في الصورة مع الممثلة المصرية شيرين رضا وهي طليقة الفنان عمرو دياب الأولى. واللافت أن المتابعين انهالوا بالتعليقات الساخرة على هذه الصورة بخاصة بعد انتشار أخبار عن وجود علاقة تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني.

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