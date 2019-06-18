خاص- نقولا الاسطا “مش عارف” قريبًا

Jun 18, 2019 يستعد النجم نقولا الاسطا لطرح اغنية جديدة بعنوان “مش عارف” من كلماته والحانه. وكشف “الاسطا” لنا أنه يعمل حالياً لتصوير الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب بفكرة “اوريجينال” بسيطة وقريبة من القلب وذلك لأجل تسليط الضوء عليها بالصوت والصورة ايضاً. ويعمل “الاسطا” في الوقت نفسه على العديد من المشاريع الفنية منها ألبومه الجديد بعنوان “اليوبيل” الذي يضم 18 اغنية قديمة وجديدة. ولفت ان هذا الالبوم يختصر مسيرة 25 عاماً من العمل الفني.







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