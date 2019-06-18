عطلة باهظة الثّمن لميشيل أوباما وعائلتها في فرنسا.. وهنا التّفاصيل والصّور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تقضي عائلة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إجازة عائلية فخمة في جنوب فرنسا، وتكلفت هذه الرحلة مبالغ ضخمة.

ويُقيم الرئيس الأمريكي السابق في مزرعة فاخرة تبلغ تكلفتها 62,000 دولارًا في الأسبوع.

واحتفلت عائلة أوباما بيوم الأب من خلال جولة في قصر بابيس، أكبر قصر قوطي في العالم، ثم استمتعوا بالعشاء في مطعم لا ميرندا، الحائز على نجمة ميشلان في أفينيون.

وانضمت إلى العائلة، التي وصلت إلى فرنسا على متن طائرة خاصة، إلى أصدقائهم في المطعم، حيث يبلغ سعر طاولة الضيوف 107 دولار للشخص الواحد.

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وخلال وجودهما في المطعم، شوهدت ميشيل وهي ترتدي فستانًا أسود اللون، بينما كانت ماليا ترتدي بذلة بيضاء عارية الذراعين، وارتدت ساشا، التي تخرجت حديثًا من المدرسة الثانوية، فستانًا من جلد الثعبان الأصفر مع حذاء رياضي أبيض، وارتدى أوباما قميص أزرق وجينز وزوجًا من النظارات الشمسية.

كانت قد وصلت العائلة الأولى السابقة إلى أفينيون في جنوب فرنسا لقضاء عطلة لمدة أسبوع بدأت يوم الجمعة، بعد أيام فقط من تصويرهم وهم يحتفلون بتخرج ابنتهم ساشا من المدرسة الثانوية.

وتقيم عائلة أوباما في مزرعة فاخرة تعود للقرن 18 على جزيرة Bathelasse، بالقرب من مدينة Provencal.

كما ستمكث العائلة بعض الوقت في قصر Le Mas des Poiriers الفخم، الذي تم استئجاره بمبلغ 61,800 دولار للأسبوع.