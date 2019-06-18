عادل إمام غاضب: أنا بصحّة جيّدة.. وخروج "فلانتينو" من السّباق الرّمضانيّ ليس كارثة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد غياب الفنان المصري عادل إمام عن السباق الرمضاني، ترددت الكثير من الشائعات حول صحته وتعرضه للمشاكل مع شركة الإنتاج لمسلسله "فلانتينو"، الذي كان من المفترض عرضه في شهر رمضان 2019، خرج الزعيم عن صمته، وأعرب عن غضبه الشديد من الشائعات التي ترددت عن تدهور صحته، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة.

وقال الفنان المصري إن خروج مسلسله "فلانتينو" من السباق الرمضاني ليس كارثة أو مشكلة، مؤكدًا أن كل ما تردد ليس إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشار الزعيم في تصريحات لموقع "اندبندنت" العربي، إن الحديث حول وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا إن السبب الحقيقي وراء خروج المسلسل من المنافسة هو ضيق الوقت، وليس مشاكل صحية أو إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتمًا سيؤثر على جودة العمل.

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وأضاف: "من المضحك أن يقال إن مسلسلي واجه مشكلات إنتاجية وتسويقية، فكيف يحدث ذلك وأنا تعاقدت عليه منذ فترة وتم التسويق له، كل الحكاية غير منطقية، وليس طبيعيًا أن يواجه عمل لي مثل هذه العقبات".

فيما يشهد مسلسل "فلانتينو" على التعاون الأول بين عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، والمسلسل من بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين، ومن إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث العمل عن "نور عبد المجيد"، رجل ستيني يمتلك عددًا من المدارس الخاصة، ومشكلته الأساسية هي عشقه الشديد للنساء، وتعدد زيجاته، وما يترتب على ذلك من مواقف كوميدية واجتماعية، كما يناقش المسلسل مشكلات التعليم في مصر.