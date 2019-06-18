متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعرض اليوم الحلقة الـ 14 من برنامج "فوشيا شو"، مع الإعلاميّة، ناديا الزعبي، لنرصد لكِ أحداث الأسبوع من أخبار المشاهير، والموضة، والعلاقات بطريقة خفيفة، ولطيفة. علاقات تفحص شريكك لهاتفك يُعزّز العلاقة ويُقويها.. فهل تسمحين له؟ المشاهير وسام الأمير يكشفُ لغز تغريدة لمايا دياب.. ويردُّ: "نُجوميتكِ تركيب مثل شكلكِ"! "جن" يُثير عاصفة غضب أردنية.. مشاهد ساخنة وألفاظ نابية! Advertisements ريما نجيم: لم أفكّكُ عائلة وائل كفوري.. وهو طلب منّي إعلان طلاقه! محمد عبده يتعرض لموقف طريف في القصيم.. جرادة تُشاركه الغناء! موضة قميص إليسا يناسبه بنطلون آخر ونانسي تختار الأكثر احتشاما في جدّة.. إطلالات النجمات هذا الأسبوع كيم كارداشيان تُلقي خطابًا أمام ترامب.. وحقيبتها "السحلية" بـ 70 ألف دولار!

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كانت هذه تفاصيل خبر فوشيا شو: اشتعالُ الحرب بين مايا دياب ووسام الأمير.. ومسلسل "جنّ" يقلب الدنيا رأسًا على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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